Διάσωση 69 αλλοδαπών νοτιοανατολικά της Γαύδου
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με το πλοίο της Frontex, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη διάσωση 69 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους προχώρησε πλοίο της δύναμης frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου.
Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας και δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με το πλοίο της Frontex, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Στα χέρια της Χαμάς το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα
23:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διάσωση 69 αλλοδαπών νοτιοανατολικά της Γαύδου
22:50 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς: Ναι στην απελευθέρωση των ομήρων, όχι στον αφοπλισμό
22:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι - «Ξεσκονίζει» Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ
22:20 ∙ LIFESTYLE
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου
06:43 ∙ WHAT THE FACT