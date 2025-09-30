Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε συμμαθητές

Ακόμη ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/09) έξω από σχολείο στην πόλη της Κω (περίμεναν για να πάρουν το λεωφορείο μετά το τέλος των μαθημάτων), όταν δύο μαθήτριες ήρθαν στα χέρια, μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους.

Το επεισόδιο κατεγράφη σε βίντεο που κυκλοφόρησε αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα και παρουσιάζει το «Βήμα της Κω». Στο υλικό φαίνεται η ένταση ανάμεσα στις δύο μαθήτριες να κλιμακώνεται, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια, ενώ οι υπόλοιποι αν και αρχικά κοιτούσαν αμέτοχοι, αργότερα όταν η κατάσταση ξέφυγε, φώναξαν στις μαθήτριες να σταματήσουν και τις χώρισαν.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλα παρόμοια περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία του νησιού, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία. Γονείς έχουν ήδη ενημερώσει την Αστυνομία, ζητώντας να ληφθούν μέτρα ώστε να προστατευτούν τα παιδιά τους.