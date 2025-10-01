ΕΥΔΑΠ: Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφαλείας στην κατανάλωση του νερού

Η ΕΥΔΑΠ διαψεύδει τις αναφορές περί κακής ποιότητας του νερού

ΕΥΔΑΠ: Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφαλείας στην κατανάλωση του νερού
ΕΛΛΑΔΑ
Δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού σε δήμους της Αττικής, διαβεβαιώνει η ΕΥΔΑΠ με ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ τονίζει πως λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, το πορηγούμενο διάστημα παρατηρήθηκε πράγματι διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου. Η οσμή αυτή όμως δεν επηρεάζει την ποιότητα του νερού, σύμφωνα με τους ειδικούς της ΕΥΔΑΠ που χαρακτηρίζουν ανακριβείς τις αναφορές περί κινδύνου.

Οι έλεγχοι από την ΕΥΔΑΠ ξεκίνησαν έπειτα από διαμαρτυρίες δημοτών για έντονη οσμή του νερού του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Οι δήμαρχοι Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης και Δάφνης-Υμηττού, Νίκος Τσιλίφης επικοινώνησαν με τον πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ κ. Στεργίου, όσο και με υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΥΔΑΠ, ζητώντας διαβεβαιώσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού.

Τα στελέχη της ΕΥΔΑΠ εμφανίστηκαν καθησυχαστικά και οι δύο δήμαρχοι ζήτησαν να εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση που να βεβαιώνει επίσημα ότι η συγκεκριμένη οσμή δεν ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

"Σε συνέχεια πολλαπλών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ, επιβεβαιώνεται ότι το φαινόμενο είναι παροδικό. Η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ ελέγχεται διαρκώς, πληρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές", ξεκαθαρίζει η εταιρεία.

