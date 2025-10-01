Ασπρόπυργος: «Μας σημάδευαν με όπλο» – Τι καταγγέλλουν πυροσβέστες

Οι πυροσβέστες καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν επίθεση ενώ κλήθηκαν στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου για την κατάσβεση φωτιάς 


Eurokinissi/Φωτογραφία αρχείου
Πυροσβέστες στον Ασπρόπυργο καταγγέλλουν πως δέχθηκαν επίθεση στις 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε το Πανελλαδικό Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Οι πυροσβέστες που καταγγέλλουν την επίθεσή τους, υποστηρίζουν πως κλήθηκαν να σβήσουν φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Όταν όμως έφτασαν στο σημείο, τρεις Ρομά - οι δύο είχαν λοστούς και καδρόνι και ο ένας όπλο - τους επιτέθηκαν.

Η καταγγελία των πυροσβεστών αναφέρει πως στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται καύση καλωδίων.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της καταγγελίας για το περιστατικό στον Ασπρόπυργο
«Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 19/09, κατά τις απογευματινές ώρες, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου, φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σχεδόν σε καθημερινή βάση, συνήθως κοντά στο παλαιό συνεργείο του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου τίθενται σε καύση καλώδια.Στο σημείο μετέβη το όχημα ΜΕΤΠΕ 2 για κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, εισήλθαν στον χώρο τρία άτομα Ρομά, εκ των οποίων:

  • ο ένας κρατούσε ξύλινο καδρόνι,
  • ο δεύτερος λοστό,
  • και ο τρίτος έφερε πυροβόλο όπλο, με το οποίο σημάδευε τους συναδέλφους.

Επισημαίνεται ότι στο παρελθόν έχουν σημειωθεί:

σοβαρές ζημιές σε υπηρεσιακά οχήματα,
καθώς και τραυματισμοί συναδέλφων σε αντίστοιχα περιστατικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

  • Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Ηγεσία για το συγκεκριμένο συμβάν.
  • Εάν προσήλθε η Ελληνική Αστυνομία στο σημείο και εάν προέβη σε σύλληψη των εμπλεκομένων.
  • Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε, ώστε να μην επαναλαμβάνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση τέτοιου είδους περιστατικά.
  • Πόσα περιστατικά επιθέσεων από Ρομά κατά πυροσβεστικών δυνάμεων έχουν καταγραφεί την τελευταία πενταετία.

Τέλος, τονίζουμε ότι είναι αδιανόητο να τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή για ένα μάτσο καλώδια, και ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την εξασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού μας».

