Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

Αυτή είναι η 28χρονη που έχασε τη ζωή της στην Άρτα

Το αναφυλακτικό σοκ, μετά τη χορήγηση αντιβιοτικού, που οδήγησε στον θάνατο μια 28χρονη έγκυο αλλά και το εμβρυό της, επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

Η γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, παρουσιάζοντας αιμορραγία, με ζωντανό όμως το έμβρυο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το νοσοκομείο στην σχετική ανακοίνωση η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής - Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Οι γιατροί χορήγησαν αντιβίωση, ωστόσο στη συνέχεια εκδήλωσε σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι γιατροί της αναισθησιολογικής και της εντατικής κλινικής, οι οποίοι την μετέφεραν στην ανάνηψη για να της παρασχεθεί επείγουσα υποστήριξη.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του νοσοκομείου τονίζεται πώς, κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτασς υπογραμμίζει πως οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Σημειώνεται δε, πως η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

