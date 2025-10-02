Κίνηση: Προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος από λάδια στο οδόστρωμα

Λόγω πτώσης λαδιών στο οδόστρωμα, παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το οδόστρωμα έχει καταστεί ολισθηρό, από το ύψος της οδού Αγίου Αλεξάνδρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, προκαλώντας καθυστερήσεις και αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται ήδη επί τόπου για τον καθαρισμό και την άμεση αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας.

