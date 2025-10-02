Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο μετρό του αεροδρομίου

Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης στο μετρό του Αεροδρομίου, όταν παρουσίασε βλάβη μία από τις πόρτες συρμού.

Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν δύο φορές, ενώ η κυκλοφορία ξεκίνησε ξανά έπειτα από περίπου 25 λεπτά καθυστέρησης.

Συνεργεία δοκίμασαν επανειλημμένα να αποκαταστήσουν τη λειτουργία.

Ωστόσο, η ταλαιπωρία δεν σταμάτησε εκεί, καθώς περίπου 20 λεπτά μετά την αναχώρηση από τον σταθμό «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο συρμός εκκενώθηκε εκ νέου στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Τα βαγόνια ήταν ασφυκτικά γεμάτα, κυρίως από ξένους τουρίστες, μεταξύ αυτών Ισπανοί, Αμερικανοί και Ασιάτες οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ταλαιπωρία αμέσως μετά την άφιξή τους στην Αθήνα.