Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Έρχεται μεγάλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Ελεύθερος Τύπος: Κρας τεστ για παλαιά και νεόδμητα ακίνητα

Η Καθημερινή: Οι τέσσερις φάκελοι της Κοβέσι

Τα Νέα: Πέντε κεραυνοί

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Ίχνη ανθρώπων που έζησαν πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πονοκέφαλος» για τον ΣΥΡΙΖΑ η αγορά της Belhara

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Ο στόχος ξεκάθαρος, ο Όσμαν ερωτηματικό - Το πρόγραμμα της Euroleague

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια δίχτυα και «χαμένα ψάρια»: Συναγερμός για την υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μωρό τριών ημερών θάφτηκε ζωντανό από τους γονείς λόγω απαγόρευσης γεννήσεων, αλλά επέζησε

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Δημοτικό σχολείο μοιάζει εγκαταλελειμμένο - Φθορές, ρωγμές και σκουριασμένα σίδερα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στον Ασπρόπυργο: Πυροσβέστες κάλεσαν την... ΟΠΚΕ για να πάνε σε πυρκαγιά

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δαίδαλος» και «Pharos»: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βάζει τέλος στα ρουσφέτια στο Δημόσιο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικές αντιδράσεις για το ισραηλινό «ρεσάλτο» στα σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρώην αστυνομικός λέει ότι η σύζυγός του εξαφανίστηκε- Η γυναίκα έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

SAFE.... γιοκ: Μπλόκο Μητσοτάκη στην Τουρκία όσο υπάρχει στο τραπέζι το casus belli

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρώνουν τη χώρα οι καταιγίδες – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Πρόβλεψη και για τρίτο κύμα κακοκαιρίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σήμερα γιορτάζει η Αθήνα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: «Μην το αγγίζετε» – Μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο κατέληξε σε αγροτική περιοχή

