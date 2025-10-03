Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (3/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
3/10/2025 6:30:00 πμ
3/10/2025 5:30:00 μμ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΗΛΕΩΣ - ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
432
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 93 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1208
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: Δ.ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ έως κάθετο: Ρ.ΓΚΑΛΙ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ απο κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΙΣΠΕΡΗ ΝΟ 11 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1216
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΣΠΟΡΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1081
Λειτουργία
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΞΩΝ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΠΑΞΩΝ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ 50 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1083
Λειτουργία
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1084
Λειτουργία
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΑΔΟΥΡΗ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΔΟΥΡΗ έως κάθετο: ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1085
Λειτουργία
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΡΙΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1086
Λειτουργία
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 12:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ - Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΤΜΟΥ - Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
250
Λειτουργία
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΙΩΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΩΛΟΥ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1054
Λειτουργία
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΡΣΙΝΗΣ έως κάθετο: ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1214
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΤΕΡΤΣΕΤΗ ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ.
754
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 12:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΌΡΑ.
757
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΝΟ 42 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 1:00:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΟΥ ΕΩΣ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ΕΩΣ ΜΗΛΟΥ
433
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 1:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΜΥΡΑΣ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΩΡΕΩΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ απο κάθετο: ΜΩΡΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1210
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12+14+20 - 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 2:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΩΝ ΝΟ 63 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 3:00:00 μμ
ΔΑΦΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 38 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1215
Κατασκευές
3/10/2025 8:00:00 πμ
3/10/2025 4:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΑΨΑΛΗ, ΠΕΤΑ, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ, ΣΟΥΔΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΣΑΜΟΥΗΛ, ΔΩΡΙΕΩΝ.
753
Κατασκευές
3/10/2025 8:30:00 πμ
3/10/2025 10:30:00 πμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ
1221
Λειτουργία
3/10/2025 9:00:00 πμ
3/10/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 4 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
1209
Κατασκευές
3/10/2025 9:00:00 πμ
3/10/2025 11:00:00 πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
752
Κατασκευές
3/10/2025 9:00:00 πμ
3/10/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ ΝΟ 11 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1212
Κατασκευές
3/10/2025 9:00:00 πμ
3/10/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ ΝΟ 7 - 9 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1213
Κατασκευές
3/10/2025 9:30:00 πμ
3/10/2025 1:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32 από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
3/10/2025 10:00:00 πμ
3/10/2025 4:00:00 μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.
755
Κατασκευές
3/10/2025 11:00:00 πμ
3/10/2025 5:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΡΕΓΓΙΝΑΣ - ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
251
Λειτουργία
3/10/2025 12:00:00 μμ
3/10/2025 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.
756
Κατασκευές
3/10/2025 12:30:00 μμ
3/10/2025 2:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: Μ.ΛΙΟΥΓΚΑ από: 12:30 μμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 12:30 μμ έως: 02:30 μμ
1211
Κατασκευές
3/10/2025 12:30:00 μμ
3/10/2025 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΥΠΠΟΛΙΤΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ
1082
Λειτουργία
3/10/2025 12:30:00 μμ
3/10/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 2 έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
3/10/2025 1:00:00 μμ
3/10/2025 4:00:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΕΩΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
434
Κατασκευές
