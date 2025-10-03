Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (3/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

3/10/2025 6:30:00 πμ

3/10/2025 5:30:00 μμ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΗΛΕΩΣ - ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

432

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 93 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1208

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: Δ.ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ έως κάθετο: Ρ.ΓΚΑΛΙ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ απο κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΙΣΠΕΡΗ ΝΟ 11 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1216

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΣΠΟΡΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1081

Λειτουργία

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΞΩΝ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΠΑΞΩΝ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ 50 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1083

Λειτουργία

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1084

Λειτουργία

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΑΔΟΥΡΗ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΔΟΥΡΗ έως κάθετο: ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1085

Λειτουργία

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΡΙΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1086

Λειτουργία

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 12:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ - Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΤΜΟΥ - Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

250

Λειτουργία

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΙΩΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΩΛΟΥ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1054

Λειτουργία

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΡΣΙΝΗΣ έως κάθετο: ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1214

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 12:00:00 μμ

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΤΕΡΤΣΕΤΗ ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ.

754

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 12:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΌΡΑ.

757

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΝΟ 42 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 1:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΟΥ ΕΩΣ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ΕΩΣ ΜΗΛΟΥ

433

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΜΥΡΑΣ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΩΡΕΩΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ απο κάθετο: ΜΩΡΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1210

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12+14+20 - 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 2:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΩΝ ΝΟ 63 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 3:00:00 μμ

ΔΑΦΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 38 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1215

Κατασκευές

3/10/2025 8:00:00 πμ

3/10/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΑΨΑΛΗ, ΠΕΤΑ, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ, ΣΟΥΔΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΣΑΜΟΥΗΛ, ΔΩΡΙΕΩΝ.

753

Κατασκευές

3/10/2025 8:30:00 πμ

3/10/2025 10:30:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

1221

Λειτουργία

3/10/2025 9:00:00 πμ

3/10/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 4 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

1209

Κατασκευές

3/10/2025 9:00:00 πμ

3/10/2025 11:00:00 πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

752

Κατασκευές

3/10/2025 9:00:00 πμ

3/10/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ ΝΟ 11 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

1212

Κατασκευές

3/10/2025 9:00:00 πμ

3/10/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ ΝΟ 7 - 9 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

1213

Κατασκευές

3/10/2025 9:30:00 πμ

3/10/2025 1:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32 από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

3/10/2025 10:00:00 πμ

3/10/2025 4:00:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.

755

Κατασκευές

3/10/2025 11:00:00 πμ

3/10/2025 5:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΡΕΓΓΙΝΑΣ - ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

251

Λειτουργία

3/10/2025 12:00:00 μμ

3/10/2025 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.

756

Κατασκευές

3/10/2025 12:30:00 μμ

3/10/2025 2:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: Μ.ΛΙΟΥΓΚΑ από: 12:30 μμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 12:30 μμ έως: 02:30 μμ

1211

Κατασκευές

3/10/2025 12:30:00 μμ

3/10/2025 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΥΠΠΟΛΙΤΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ

1082

Λειτουργία

3/10/2025 12:30:00 μμ

3/10/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 2 έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

3/10/2025 1:00:00 μμ

3/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΕΩΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

434

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:32ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία με χειμερινά χαρακτηριστικά: Μονοψήφιες θερμοκρασίες - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Νέο κύμα από Δευτέρα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Στο Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις - Βρίσκεται στη 19η μέρα απεργίας

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Κιθ Έρμπαν: Άλλαξε τους στίχους σε τραγούδι εμπνευσμένο από τη Νικόλ Κίντμαν - Οργιάζουν οι φήμες για τη νέα 25χρονη αγαπημένη του

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Φυλάκιση 4 ετών και 10 μηνών για τον αστυνομικό που παρέσυρε και σκότωσε 19χρονη

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε τροχαία ατυχήματα στην κάθοδο του Κηφισού - Απελπισία η κίνηση στους δρόμους

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Κάναμε δύο φορές αίτηση και μας απορρίψατε - Εσείς είστε η χάρτινη τίγρης»

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Peugeot δείχνει το μέλλον του 208 με τετράγωνο τιμόνι και νέο concept

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ψάχνουν τα αίτια θανάτου του 53χρονου – Κρίσιμες οι τοξικολογικές εξετάσεις

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα - «Μία από τις καλύτερες ομάδες»

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστοί δρόμοι λόγω αγώνα τρεξίματος

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία αντιστέκεται στον χρόνο: Ο παλαιότερος ανεμόμυλος της Βρετανίας αλέθει σιτάρι εδώ και 250 χρόνια

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αγωνία για κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από το ποδήλατο

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Δυνατότητα προαιρετικής ένταξης σε μηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, σε πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση μυστήριο αμερικανικού αεροσκάφους στη Βαλτική: Τι θα συμβεί αν η Ρωσία εισβάλει; Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι απαντάει

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλμπέρ Ορταϊλί: Με εγκεφαλικό στο νοσοκομείο ο Τούρκος διάσημος ιστορικός και ακαδημαϊκός

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς σύνταξη 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες λόγω χρέους προς τον e-ΕΦΚΑ

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Κάναμε δύο φορές αίτηση και μας απορρίψατε - Εσείς είστε η χάρτινη τίγρης»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Στο Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις - Βρίσκεται στη 19η μέρα απεργίας

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε τροχαία ατυχήματα στην κάθοδο του Κηφισού - Απελπισία η κίνηση στους δρόμους

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρώνουν τη χώρα οι καταιγίδες – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Πρόβλεψη και για τρίτο κύμα κακοκαιρίας

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα - «Μία από τις καλύτερες ομάδες»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή ο Πούτιν, αν το κάνει άλλη χώρα - «Δεν θα το ξανακάνω», είπε για τις υπερπτήσεις drones στην Ευρώπη

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

23:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ο φονιάς των παιδιών μου είναι έξω»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Χαριτίνης και του Άκη

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση μυστήριο αμερικανικού αεροσκάφους στη Βαλτική: Τι θα συμβεί αν η Ρωσία εισβάλει; Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι απαντάει

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μωρό τριών ημερών θάφτηκε ζωντανό από τους γονείς λόγω απαγόρευσης γεννήσεων, αλλά επέζησε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ