Λάρισα: Αγωνία για κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από το ποδήλατο

Συναγερμός σήμανε στη Λάρισα μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός μικρού κοριτσιού από την περιοχή της Αγιάς.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, το παιδί έπεσε από το ποδήλατό του και χτυπήθηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα από το τιμόνι.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.