Φωτιά στις Μελέσες Κρήτης

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην περιοχή των Μελεσών, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων στην Κρήτη, καίγοντας χορτολιβαδική έκταση. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές δηλώνουν ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα, συνοδευόμενοι από τρεις ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Επιπλέον, ένα ελικόπτερο συνδράμει από αέρος, ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά καίει κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κίνδυνος για κοντινούς οικισμούς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση και να προστατεύσουν τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τις γύρω περιοχές.