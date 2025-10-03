Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Μεγάλες καθυστερήσεις

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου.

Οι καθυστερήσεις επηρεάζουν τόσο το ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και προς Αεροδρόμιο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην Περιφερειακή Υμηττού.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί χρειάζονται επιπλέον 20 έως 25 λεπτά για να διανύσουν την απόσταση από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αντίστοιχες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, όπου η κίνηση επιβραδύνεται από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, στην Περιφερειακή Υμηττού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις της τάξης των5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Καρέα. Η αυξημένη κίνηση σε αυτά τα σημεία δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην ομαλήροή των οχημάτων.