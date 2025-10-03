Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

Η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν εμφανίστηκε για να παραλάβει την πρόσκληση που προσδιόριζε την νέα ημέρα εκταφής του Ντένις Ρούτσι για την ερχόμενη εβδομάδα.

Έπειτα από την μη εμφάνισης της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», δόθηκε εισαγγελική παραγγελία για να επιδοθεί η πρόσκληση στο γραφείο της.

Όμως όταν ο δικαστικός κλητήρας μετέβη στο γραφείο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, δεν άνοιξε κανείς για να παραλάβει την πρόσκληση. Έτσι, ο κλητήρας θυροκόλλησε στην πόρτα του γραφείου της την πρόσκληση που ορίζει την νέα ημέρα εκταφής του Ντένις Ρούτσι.

Σημειώνεται πως προ ημερών είχε εκδοθεί παραγγελία για να γίνει η εκταφή της σορού την περασμένη Παρασκευή (26/09), όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να αναβληθεί η ημερομηνία εκταφής, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Τότε, το αίτημα αναβολής είχε γίνει δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και ορίστηκε να γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Διαβάστε επίσης