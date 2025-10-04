Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

Τα ζητήματα που απασχολούν ενοίκους και διαχειριστές πολυκατοικιών είναι πολλά και διαχρονικά, με την κρίση να έχει οξύνει προβλήματα όπως η διαφάνεια στα κοινόχρηστα, οι καθυστερήσεις πληρωμών, η θέρμανση, η μόνωση και η ανάγκη για τεχνική αναβάθμιση.

Στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για μια κουλτούρα συνεργασίας και ομαλής διαβίωσης, ο κ. Γεώργιος Πολυχρονίδης, Διευθύνων Σύμβουλος μιας από τις παλαιότερες εταιρείες διαχείρισης στην Ελλάδα, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι είναι ευθύνη όλων –ιδιοκτητών, ενοίκων και εταιρειών– να αναβαθμίσουν τον τρόπο αντιμετώπισης της διαχείρισης. Αυτό σημαίνει εγκατάλειψη του πρόχειρου και ερασιτεχνικού μοντέλου του παρελθόντος και υιοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων οργάνωσης, διαφάνειας και τεχνικής πληρότητας.

Το... ανθρώπινο πρόβλημα

Η εμπειρία δείχνει ότι τα βασικά προβλήματα στις πολυκατοικίες σπάνια είναι μόνο τεχνικά ή οικονομικά – είναι κυρίως ανθρώπινα. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, οι διαφωνίες και η καθυστέρηση λήψης αποφάσεων οδηγούν σε αδιέξοδα.

«Η διαφάνεια δεν είναι απλώς σημαντική, είναι η βάση της εμπιστοσύνης», τονίζει ο κ. Πολυχρονίδης.

Τα συνήθη αίτια συγκρούσεων είναι οι αμφιβολίες για τα έξοδα (επιλογή συνεργείων, αυξήσεις κοινοχρήστων). Η λύση είναι η πλήρης διαφάνεια:

Άμεση κοινοποίηση κάθε παραστατικού στους ιδιοκτήτες.

Λεπτομερής καταγραφή δαπανών και μηνιαία οικονομική απεικόνιση μέσω των κοινοχρήστων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες έχουν αναπτύξει διαδικασίες διαμεσολάβησης και ελέγχου, μετατρέποντας τον ρόλο του διαχειριστή από απλό εισπράκτορα σε συντονιστή.

Διαχείριση οφειλών και ο ρόλος του κανονισμού

Το ευαίσθητο ζήτημα των καθυστερημένων πληρωμών απαιτεί ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και αυστηρότητας. Η συστηματική διαχείριση επιβάλλει:

Συνεχή και προσωπική ενημέρωση των ενοίκων για το υπόλοιπό τους.

Ενημέρωση για τις προβλέψεις του κανονισμού και της νομοθεσίας σε περίπτωση μη ανταπόκρισης.

Προώθηση νόμιμων διαδικασιών μόνο ως έσχατη λύση και πάντα με σεβασμό, επιτρέποντας διευθετήσεις σε ειδικές περιπτώσεις.

Παράλληλα, ο κανονισμός λειτουργεί ως ο θεμελιώδης «νόμος» της πολυκατοικίας. Εάν είναι ξεπερασμένος ή ασαφής, πρέπει να αναθεωρηθεί. Ο σκοπός του δεν είναι να επιβάλει ποινές, αλλά να είναι ένα παραγωγικό εργαλείο πρόληψης συγκρούσεων και καλύτερης συνεννόησης.

Πρόληψη: Η επένδυση που εξοικονομεί κόστος

Η πρόληψη παραμένει ένα συχνά παραμελημένο, αλλά άκρως σημαντικό εργαλείο, ειδικά στα παλαιότερα κτήρια των δεκαετιών του '70 και του '80. Η νοοτροπία τού «φτιάχνουμε ό,τι χαλάει» οδηγεί σε υψηλότερο κόστος και κινδύνους ασφάλειας.

Η πολυκατοικία είναι «ζωντανός οργανισμός» και απαιτεί τακτικούς, προληπτικούς ελέγχους (θέρμανση, υδραυλικοί αγωγοί κ.λπ.). Η επαγγελματική διαχείριση αναλαμβάνει αυτό το βάρος, διασφαλίζοντας:

Οικονομία: Μείωση πιθανών σοβαρών βλαβών και εξοικονόμηση ενέργειας. Διατήρηση αξίας: Τα κτήρια διατηρούν τη λειτουργικότητα και την αξία τους στον χρόνο.

Νέα γενιά, νέες απαιτήσεις

Σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονίδη, οι νεότεροι ιδιοκτήτες ζητούν υψηλά πρότυπα συντήρησης, άμεση και διαφανή ενημέρωση για χρεώσεις και υπηρεσίες. Αυτή η γενεαλογική αλλαγή αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για τον κλάδο: «Να εξελίξουμε ακόμα περισσότερο τον τρόπο που λειτουργεί η διαχείριση, καθιστώντας την πιο άμεση, αποτελεσματική και φιλική». Μόνο μέσω της επαγγελματικής συνέπειας και της διαφάνειας μπορεί η πολυκατοικία να λειτουργήσει ομαλά ως κοινότητα.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

