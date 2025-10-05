Επεισοδιακή νύχτα στη Λαμία: Τρία επεισόδια με συμπλοκή ανηλίκων στο κέντρο της πόλης

Επεισοδιακή ήταν το Σαββατόβραδο (4/10) στη Λαμία καθώς σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ ανήλικων ατόμων σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Το πιο σοβαρό από αυτά σημειώθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ, όταν δύο παρέες ανήλικων κοριτσιών που φέρεται να είχαν… «διαδικτυακές» διαφορές, είπαν να λύσουν διά ζώσης!

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σταμάτησε για λίγο μέχρι και η κυκλοφορία, καθώς οι διερχόμενοι οδηγοί δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν. Τέσσερα, τουλάχιστον, κορίτσια πιάστηκαν μαλλί με μαλλί και σε κάποια στιγμή τα δύο κατάφεραν να σύρουν από τα μαλλιά ένα τρίτο κορίτσι το οποίο και το πέταξαν με δύναμη στο πεζοδρόμιο στην αρχή της οδού Σκληβανιώτη.

Ευτυχώς αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο και μάλιστα προσήγαγαν τα τρία από αυτά - το τέταρτο κορίτσι πρόλαβε και εξαφανίστηκε - ηλικίας από 14 έως 16 ετών, στο Αστυνομικό Τμήμα.

Στο Αστυνομικό Τμήμα κλήθηκαν και οι γονείς των ανήλικων κοριτσιών, που εφόσον δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δε θέλησαν να δοθεί συνέχεια.

Το ανησυχητικό είναι ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων, δεν ήταν το μοναδικό καθώς είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα, επεισόδιο μεταξύ αγοριών στην πλατεία Διάκου, ενώ στις 22:00’ ακολούθησε ακόμη ένα στα σκαλάκια της πλατείας Ελευθερίας, στο ύψος της οδού Ναυαρίνου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων, σκόρπισαν μέσα στο λεπτό με την εμφάνιση των μοτοσυκλετιστών της ΔΙΑΣ.

Τα τρία αυτά συμβάντα, επιβεβαιώνουν την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων και στην πόλη της Λαμίας.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

