ΥΠΕΞ: Επιστρέφουν αύριο από το Ισραήλ οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο Flotilla

Ειδική πτήση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα από την Αθήνα στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon του Ισραήλ ώστε να παραλάβει τους 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια, έπειτα από εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Σήμερα, αντιπροσωπεία της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη, διαβεβαίωνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Διαβάστε επίσης