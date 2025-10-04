Στολίσκος για τη Γάζα: Καθυστερεί ο επαναπατρισμός των 27 Ελλήνων, απεργία πείνας από τους 11

Στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν ήδη 137 ακτιβιστές από Τουρκία και άλλες χώρες, ενώ, καθυστερεί η διαδικασία επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων που κρατούνται

Στολίσκος για τη Γάζα: Καθυστερεί ο επαναπατρισμός των 27 Ελλήνων, απεργία πείνας από τους 11
Σε κέντρο στην έρημο Νεγκέφ κρατούνται οι 27 Έλληνες που βρίσκονταν σε πλοία της αποστολής ανθρωπιστικού χαρακτήρα με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ, τα ξημερώματα της Πέμπτης (02/10).

Από εκείνους, οι 11 έχουν αρχίσει απεργία πείνας, ζητώντας να τερματιστεί η παράνομη κράτησή τους, όπως τη χαρακτηρίζουν.

Η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ θα επισκεφθεί και πάλι αύριο (05/10) το κέντρο κράτησης Κετσιότ, όπερ σημαίνει ότι εντός των επόμενων εικοσιτετραώρων θα υπάρχει καλύτερη εικόνα για τη διαδικασία της απέλασης.

Ορισμένοι από τους Έλληνες έχουν υπογράψει ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Όσοι δεν το έχουν κάνει, θα πρέπει να περάσουν από ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο κέντρο κράτησης και ενδεχομένως να καθυστερήσει, καθώς σήμερα είναι και πάλι αργία στο Ισραήλ.

Πάντως, ενδέχεται να υπάρξει και τμηματική επιστροφή από την Κυριακή.

Στην Κωνσταντινούπολη έφθασαν 137 ακτιβιστές

Εντωμεταξύ, με ειδική πτήση των τουρκικών αερογραμμών από το αεροδρόμιο Ραμόν του Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ, έφθασαν το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη 36 Τούρκοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα.

Μεταξύ των 101, περιλαμβάνονται πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, την Αλγερία, τη Μαυριτανία, τη Μαλαισία, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, την Ελβετία και την Τυνησία.

Σε κοινή δήλωση συγγενών μελών της ελληνικής αποστολής Global Sumud Flotilla που κρατούνται, τονίζεται ότι «οι άνθρωποί μας απήχθησαν στις 02 Οκτβωρίου τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα από δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, παρά τη θέλησή τους και κατά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας».

Στα πλοία «Οξυγόνο», «Παύλος Φύσσας», Ahed Tamimi και «Βαγγέλης Πισσίας» επέβαιναν οι 27 Έλληνες συμμετέχοντες (όλοι μέλη του Global Sumud Flotilla):

1. Αλεξοπούλου – Γιαννακίτσα Κλεονίκη.

2. Αποστολάκης Αλέξανδρος.

3. Αποστολόπουλος Γεώργιος – Ιάσων.

4. Αραβίδης Νικόλαος.

5. Βεργής Πλούταρχος – Νικόλαος.

6. Βλαχόπουλος Κυριάκος – Γεώργιος.

7. Βρεττού Ιωάννα.

8. Δελατόλας Αλέξανδρος.

9. Δίπλα Μαρία.

10. Καββαδία Ευγενία.

11. Κασίτας Γρηγόριος.

12. Κοσμίδη Μαρία.

13. Λαγωνικού Άννα.

14. Λαμπρίδης Κωνσταντίνος.

15. Λαυτσής – Σκρέτας Παρίσης.

16. Λιάπουρης Νικόλαος.

17. Λούβρος Παντελής.

18. Μανουδάκης Βασίλειος.

19. Μεϊντάνη Μαρίνα.

20. Μπαρσέφσκι Μανια.

21. Μπίκας Χαράλαμπος.

22. Μπούκας Θεόδωρος.

23. Πέρκα Θεοπίστη.

24. Πολίτης Παναγιώτης.

25. Ρόγγας Βασίλειος.

26. Σαββαντόγλου Αγγελική.

27. Φουρίκος Κωνσταντίνος.

«Είμαστε περήφανοι / –ες για τους ανθρώπους μας που συμμετείχαν σε μία αποστολή αλληλεγγύης, στο πλευρό ενός λαού που υφίσταται γενοκτονία. Θεωρούμε τη συμμετοχή τους πράξη αξιοπρέπειας, απόλυτα συνεπή με τις αρχές και τις αξίες τους.

Ταυτόχρονα, καταγγέλλουμε ότι για σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές. Ενημέρωση που μας οφείλουν, τόσο ως πολίτες όσο και ως συγγενείς των συλληφθέντων.

Θεωρούμε την Ελληνική Κυβέρνηση υπεύθυνη για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων μας. Διεκδικούμε την άμεση, λεπτομερή και πλήρη ενημέρωση από πλευράς υπουργείου για τα εξής ακόλουθα:

– Την επιβεβαίωση της επίσκεψης των προξενικών αρχών στους συλληφθέντες και τη διασφάλιση συστηματικής επαφής μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησης.

– Την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης των απαχθέντων Ελλήνων.

– Την ακριβή κατάσταση υγείας και ασφάλειας των απαχθέντων πολιτών.

– Την επιβεβαίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται: Χορήγηση χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής, περίθαλψη οξέος συμβάντος, ιατρική επίβλεψη και υποστήριξη των απεργών πείνας.

– Το επίπεδο φροντίδας το οποίο λαμβάνουν (ρουχισμός, σίτιση, συνθήκες κράτησης).

– Τον ακριβή χώρο παραμονής/κράτησής τους αυτή τη στιγμή, αλλά και ενημέρωση για ενδεχόμενη μετακίνησή τους και το μέρος αυτής.

– Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συγγενείς.

– Τις ενέργειες κυβέρνησης και υπουργείου για την άμεση απελευθέρωσή τους και την ασφαλή επιστροφή τους», επισημαίνεται ακόμη στη δήλωση των συγγενών, μεταξύ άλλων.

