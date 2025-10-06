Κακοκαιρία: Κλειστό σήμερα για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς

Κλείνει σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 για τους επισκέπτες σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους του.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 24 χλστ. και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 24 χλστ. και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι πολύ ανώτερες άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργιά του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι και από τις δύο εισόδους του θα κλείσει για τουρίστες και επισκέπτες.