Τζίνα Αλιμόνου: Συνελήφθη ο σύντροφός της - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές, θα βρεθεί το πρωί της Δευτέρας ο πρώην σύντροφος του μοντέλου και ηθοποιού Τζίνας Αλιμόνου, ο οποίος συνελήφθη αυτεπάγγελτα για διπλό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Η Τζίνα Αλιμόνου, η οποία έχει χωρίσει με τον 49χρονο επιχειρηματία στο χώρο του αυτοκίνητου πριν από λίγο καιρό, δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξή του, γι αυτό και δεν κατέθεσε μήνυση. Ήθελε να του γίνει μία σύσταση από την Αστυνομία, ωστόσο πλέον, με την αλλαγή του νόμου, είναι αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή βία και απειλή, καθώς σύμφωνα με την κατάθεση της Τζίνας Αλιμόνου υπήρξε σωματική επαφή πέραν από σπρώξιμο και λεκτική βία.