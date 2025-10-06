Η Chloé άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ στην Ελλάδα

Ο οίκος Chloé σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, άνοιξε την πρώτη μπουτίκ στην Ελλάδα. Η μπουτίκ διαθέτει συλλογές prêt-à-porter, δερμάτινα είδη, υποδήματα και αξεσουάρ, στεγασμένα σε ένα φωτεινό εσωτερικό που αντικατοπτρίζει τους διαχρονικούς κώδικες της Chloé.

Η νέα μπουτίκ, που βρίσκεται στο ιστορικό κτίριο City Link, επί της οδού Σταδίου 4 στην Αθήνα, άνοιξε τις πόρτες της τέλη Σεπτεμβρίου του 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Φάις αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα με εδραιωμένη παρουσία και διευρυμένο αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Με 45 χρόνια εμπειρίας των βασικών μετόχων, με ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 διεθνή brands, και με διαρκή επέκταση σε 6 συνολικά χώρες, o Όμιλος Φάις συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, ενισχύοντας την παρουσία του σε βασικές αγορές και διευρύνοντας το δίκτυό τoυ.

