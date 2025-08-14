Vogue: Η Chloe Malle είναι η επικρατέστερη διάδοχος της Anna Wintour
Η Chloe Malle, κόρη της διάσημης ηθοποιού Candice Bergen και του Γάλλου σκηνοθέτη Louis Malle, είναι ήδη μέλος της συντακτικής ομάδας της Vogue
Η Anna Wintour ετοιμάζεται να παραδώσει τη «σκυτάλη» της Vogue, καθώς η ανακοίνωση της διαδόχου της αναμένεται μέσα σε λίγες εβδομάδες, με την Chloe Malle να είναι η επικρατέστερη επιλογή γι' αυτήν την θέση, όπως αναφέρει το Page Six.
Η Malle, κόρη της διάσημης ηθοποιού Candice Bergen και του Γάλλου σκηνοθέτη Louis Malle, είναι ήδη μέλος της συντακτικής ομάδας της Vogue.
Πρόσφατα, το όνομά της απασχόλησε τα διεθνή μέσα χάρη στην συνέντευξη που πήρε από τη Lauren Sánchez, λίγο πριν από τον γάμο της με τον Jeff Bezos τον Ιούνιο.
Η διαδικασία επιλογής βρίσκεται στο «τελικό στάδιο», με τα ανώτερα στελέχη της Condé Nast - παγκόσμια εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων ο CEO, Roger Lynch, και η ίδια η Wintour, να έχουν περιορίσει τους υποψηφίους σε μόλις τέσσερα με πέντε άτομα. Εκτός από την Malle, ένα από τα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι αυτό της Nicole Phelps, της παγκόσμιας διευθύντριας της Vogue Runway.
Η τελική ανακοίνωση αναμένεται πριν από την «Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον κόσμο της μόδας.