Vogue: Η Chloe Malle είναι η επικρατέστερη διάδοχος της Anna Wintour

Η Chloe Malle στο Met Gala 2023: «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» που πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στις 1 Μαΐου 2023 στη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη.

Η Anna Wintour ετοιμάζεται να παραδώσει τη «σκυτάλη» της Vogue, καθώς η ανακοίνωση της διαδόχου της αναμένεται μέσα σε λίγες εβδομάδες, με την Chloe Malle να είναι η επικρατέστερη επιλογή γι' αυτήν την θέση, όπως αναφέρει το Page Six.

Η Malle, κόρη της διάσημης ηθοποιού Candice Bergen και του Γάλλου σκηνοθέτη Louis Malle, είναι ήδη μέλος της συντακτικής ομάδας της Vogue.

Η Chloe Malle και η μητέρα της, Candice Bergen, στην 76η ετήσια τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών που πραγματοποιήθηκε στο Beverly Hilton Hotel στις 6 Ιανουαρίου 2019. Getty Images

Πρόσφατα, το όνομά της απασχόλησε τα διεθνή μέσα χάρη στην συνέντευξη που πήρε από τη Lauren Sánchez, λίγο πριν από τον γάμο της με τον Jeff Bezos τον Ιούνιο.

Η Chloe Malle στο Met Gala 2023: Karl Lagerfeld: A Line of Beauty που πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στις 1 Μαΐου 2023 στη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη. Getty Images

Η διαδικασία επιλογής βρίσκεται στο «τελικό στάδιο», με τα ανώτερα στελέχη της Condé Nast - παγκόσμια εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων ο CEO, Roger Lynch, και η ίδια η Wintour, να έχουν περιορίσει τους υποψηφίους σε μόλις τέσσερα με πέντε άτομα. Εκτός από την Malle, ένα από τα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι αυτό της Nicole Phelps, της παγκόσμιας διευθύντριας της Vogue Runway.

Η Chloe Malle, η Virginia Smith και η Nicole Phelps στο Met Gala 2024 στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στις 6 Μαΐου 2024 στη Νέα Υόρκη. Getty Images

Η τελική ανακοίνωση αναμένεται πριν από την «Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον κόσμο της μόδας.

Διαβάστε επίσης