Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Ναυάγιο με νεκρούς μετανάστες στην περιοχή «Τσίλια»

Νέα ναυτική τραγωδία συγκλονίζει το νησί της Μυτιλήνης.

Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, στα «Τσίλια» της Γέρας.

Στην περιοχή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν περιπολικά σκάφη, καθώς και ελικόπτερο Super Puma, το οποίο επιχειρεί να εντοπίσει τυχόν αγνοούμενους στη θαλάσσια περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή πυο πραγματοποιούνται οι άνεμοι πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι πρόκειται για λέμβο που μετέφερε μετανάστες, η οποία ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε θαλάσσιο σημείο με έντονη θαλασσοταραχή. Μέχρι στιγμής, τέσσερις σοροί έχουν ανασυρθεί, ενώ άγνωστος παραμένει ακόμη ο αριθμός των επιβαινόντων.

Διαβάστε επίσης