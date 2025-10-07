Θρίλερ στο Βόλο: Αναζητείται κτηνοτρόφος που απειλούσε να αυτοκτονήσει

Σε κατάσταση ακραίας απελπισίας οδηγούνται ολοένα και περισσότεροι κτηνοτρόφοι στη Μαγνησία καθώς τα ζώα τους προσβάλλονται από ευλογιά, νοσούν και οδηγούνται στον θάνατο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση ενός 53χρονου κτηνοτρόφου ο οποίος ήταν σε κατάσταση εκτός ελέγχου καθώς ανέμενε σήμερα να θανατωθούν τα αιγοπρόβατά του, στη μονάδα του στη Β’ ΒΙΠΕ. Ο 53χρονος ήταν σε κατάσταση απελπισίας, φώναζε ότι δεν τη θέλει τη ζωή του και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

«Δεν αντέχω να βλέπω την περιουσία μου να καταστρέφεται από τη μια στιγμή στην άλλη», είπε σε κατάσταση απελπισίας σε συναδέλφους του που τους τηλεφώνησε για να τους ενημερώσει ότι θα αυτοκτονήσει, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και πανικός σημαίνοντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, μετά το επεισόδιο απελπισίας ο 53χρονος αποχώρησε από τη μονάδα του κακήν κακώς με τα ίχνη του να εξαφανίζονται. Οι αστυνομικές Αρχές μαζί με μέλη της οικογένειάς του διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο 53χρονος ήταν σε κατάσταση πανικού και εκτός ελέγχου όταν απομακρύνθηκε από τη μονάδα του, με την οικογένειά του να περνά αυτή τη στιγμή στιγμές απερίγραπτης αγωνίας, φοβούμενη μήπως προχωρήσει σε απονενοημένο διάβημα.

Διαβάστε επίσης