Μενίδι: Ανατροπή αυτοκινήτου με ένα νεκρό στη λεωφόρο Πάρνηθος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στις 22:40, στη λεωφόρο Πάρνηθος 399, στο Μενίδι.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, για λόγους που παραμένουν ακόμα άγνωστοι, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι απέκλεισαν προσωρινά τον δρόμο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε λίγη ώρα μετά.

Προανάκριση για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές.