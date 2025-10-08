Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι - Δυο σοβαρά τραυματίες
Συναγερμός έχει σημάνει στο Τατόι
Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο στο Τατόι καθώς το πρωί της Τετάρτης συνετρίβη εκπαιδευτικό αεροπλάνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, το περιστατικό συνέβη κατά την απογείωση του αεροσκάφους τύπου p2002 GF Tecnam βγήκε εκτός διαδρόμου με αποτέλεσμα να σπάσει το ρηναίο τμήμα (μπροστινό μέρος) με αποτέλεσμα να συντριβή.
Οι δυο χειριστές μεταφέρθηκαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο 251 σε σοβαρή κατάσταση.
