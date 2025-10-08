Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Κόπηκε στη μέση το μονοκινητήριο της Πολεμικής Αεροπορίας

Οι δυο χειριστές μεταφέρθηκαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο 251 σε σοβαρή κατάσταση

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Κόπηκε στη μέση το μονοκινητήριο της Πολεμικής Αεροπορίας
Το μονοκινητήριο που κατέπεσε στο Τατόι το πρωί της Τετάρτης
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
Εκπαιδευτικό μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου p2002 GF Tecnam συνετρίβη κατά την απογείωση στο Τατόι, όταν βγήκε εκτός διαδρόμου, με αποτέλεσμα να σπάσει το ρηναίο τμήμα (μπροστινό μέρος).

tatoi-aeroskafos.jpg

Το μονοκινητήριο που κατέπεσε στο Τατόι

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Όπως φαίνεται από τα βίντεο και τις φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος, το μονοκινητήριο κόπηκε στη μέση. Οι δυο χειριστές που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν μεταφερθεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο 251, σε σοβαρή κατάσταση.

To συγκεκριμένο αεροσκάφος, P2002-JF, είναι διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο και με σταθερό σύστημα προσγείωσης και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων (IK I). Είναι ιταλικής κατασκευής, από την εταιρεία Tecnam και πρωτοεισήλθε σε παραγωγή το 2002.

Η Πολεμική Αεροπορία, σε αντικατάσταση του Τ-41D, τον Οκτώβριο του 2018 προμηθεύτηκε το πρώτο αεροσκάφος P2002-JF και τον Ιούνιο του 2019 τα τελευταία τρία (3), από τα δώδεκα (12) συνολικά.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας και χαρακτηριστικό κλήσης «Θαλής». Όπως αναφέρει η Πολεμική Αεροπορία, φέρουν βαφή αποτελούμενη από δύο φαιές (γκρι) αποχρώσεις, ενώ ο κώνος του έλικα, τα ακροπτερύγια και τμήμα του κάθετου ουραίου πηδαλίου είναι χρώματος ερυθρού.

