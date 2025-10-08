Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι - Η επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

Σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, πετούσε το εκπαιδευτικό αεροπλάνο που συνετρίβη σήμερα, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας για το περιστατικό με αεροσκάφος P2002-JF Tecnam:

​Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.



​Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.



​Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται

Το μονοκινητήριο εκπαιδευτικό αεροσκάφος που κατέπεσε στο Τατόι Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

