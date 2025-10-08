Αυτό είναι το εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF που συνετρίβη στο Τατόι

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο αεροδρόμιο στο Τατόι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο χειριστών.

Το ατύχημα συνέβη κατά την διαδικασία απογείωσης του αεροσκάφους. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο βγήκε εκτός διαδρόμου με αποτέλεσμα να σπάσει το ρηναίο τμήμα (μπροστινό μέρος) και να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο χειριστές.

Αυτό είναι το αεροσκάφος που κατέπεσε

Όπως μπορείτε να δείτε από τις παρακάτω φωτογραφίες το εκπαιδευτικό αεροσκάφος κόπηκε στη μέση πριν προλάβει να απογειωθεί από το έδαφος.

Το μονοκινητήριο εκπαιευτικό αεροσκάφος που κατέπεσε στο Τατόι Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Δείτε επίσης βίντεο:

Η περιγραφή του αεροσκάφους

Το αεροσκάφος που κατέπεσε είναι το P2002-JF. Πρόκειται για διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο εκπαιδευτικό αεροσκάφος το οποίο διαθέτει σταθερό σύστημα προσγείωσης και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων (IK I).

Είναι ιταλικής κατασκευής, από την εταιρεία Tecnam και πρωτοεισήλθε σε παραγωγή το 2002.

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει συνολικά 12 αεροσκάφη P2002-JF. Το εν λόγω αεροσκάφος προστέθηκε στον στόλο της Πολεμικής Αεροπορίας σε αντικατάσταση του Τ-41D. Η ΠΑ προμηθεύτηκε το πρώτο αεροσκάφος τον Οκτώβριο του 2018 και τα τρία τελευταία τον Ιούνιο του 2019.

Ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας και χαρακτηριστικό κλήσης «Θαλής». Φέρουν βαφή αποτελούμενη από δύο φαιές (γκρι) αποχρώσεις, ενώ ο κώνος του έλικα, τα ακροπτερύγια και τμήμα του κάθετου ουραίου πηδαλίου είναι χρώματος ερυθρού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις

Πλήρωμα: 2 (1 κυβερνήτης και 1 επιβάτης)

Κινητήρας: Bombardier Rotax 912 S2, τετρακύλινδρος εμβολοφόρος

Μέγιστη ισχύς: 98,5 ίπποι στις 5800 ΣΑΛ

Εκπέτασμα πτερύγων: 8,6 μέτρα

Μήκος: 6,61 μέτρα

Ύψος: 2,43 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 142 Κόμβοι (≈263 χαω)

Μέγιστο ύψος πτήσης: 14000 πόδια/ 4260 μέτρα από μέση στάθμη θάλασσας

Μέγιστο βάρος απογείωσης: 620 κιλά

Μέγιστο βάρος αποσκευών: 20 κιλά

Μέση κατανάλωση: 17 λίτρα/ ώρα

Μέγιστη ποσότητα καυσίμου:100 λίτρα (99 λίτρα χρησιμοποιούμενη)

Μέγιστη εμβέλεια: 568 ναυτικά μίλια (≈1052 χιλιόμετρα)