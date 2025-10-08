Πύργος: Ανησύχησαν οι κάτοικοι από τον ισχυρό θόρυβο

Ένας πολύ ισχυρός (υπόκωφος) θόρυβος ανησύχησε τους κατοίκους του Πύργου το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου 2025.

Όπως αναφέρει το iliaenimerosi.gr, ο θόρυβος ακούστηκε περίπου στη 1:15 το μεσημέρι και ήταν ιδιαίτερα έντονος ενώ ακολούθησε κι ένας δεύτερος όχι πάντως με την ίδια ισχύ…

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσει οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται πιθανή αιτία του ισχυρού θορύβου είναι αεροπλάνο που βρισκόταν σε πτήση κοντά στην πόλη του Βόλου να έσπασε το φράγμα που ήχου. Κάτι που συμβαίνει συχνά-πυκνά στην περιοχή.

Σημειώνεται πως το «σπάσιμο» του ηχητικού φράγματος συμβαίνει όταν ένα αντικείμενο, όπως ένα μαχητικό αεροσκάφος, επιτυγχάνει ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.

Αυτή η υπερηχητική ταχύτητα προκαλεί τη συμπίεση του αέρα μπροστά από το αντικείμενο, η οποία απελευθερώνεται με τη μορφή κρουστικών κυμάτων, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό «βουητό» (sonic boom).

