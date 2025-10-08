Ηράκλειο: Φωτιά σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στον Λέντα

Αυξημένη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας σπεύδει αυτή την ώρα σε περιστατικό εκδήλωσης φωτιάς στην περιοχή του Λέντα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικίες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο σπεύδουν 5 οχήματα της πυροσβεστικής, με το ανάλογο προσωπικό, ενώ η δύναμη ενδέχεται να αυξηθεί.

