Υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής το τελευταίο αντίο στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γρηγόρη Καψάλη

Με ήχους παράδοσης, με μουσικές του Ζαγορίου, με τραγούδια που γέμιζαν τις πλατείες των χωριών, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες αλλά και άνθρωποι από τηνευρύτερη περιοχή, είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γρηγόρη Καψάλη.

Ο αποχαιρετισμός έγινε σε κλίμα συγκίνησης, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοπάνων. Όλοι είχαν να πουν μόνο καλά λόγια για τον μπαρμπα Γρηγόρη, όπως τον αποκαλούσαν εδώ και χρόνια.

Ο Γρηγόρης Καψάλης ήταν ο τελευταίος των σπουδαίων της Ηπείρου που έγραψε ιστορία και άφησε φεύγοντας «βαριά» κληρονομιά στους νεότερους.

Οι ήχοι από το κλαρίνο του Γρηγόρη Καψάλη θα ηχούν για πάντα στο Ζαγόρι και την Ήπειρο συνοδεύοντας τις χαρές και τις λύπες στις επόμενες γενιές.

Δείτε βίντεο:

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης