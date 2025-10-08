Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος στο Μικρό Μοναστήρι πέθανε από τη στεναχώρια του γιατί του θανάτωσαν τα ζώα

Μια ανθρώπινη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Μικρό Μοναστήρι του Δήμου Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 75χρονος κτηνοτρόφος κατέληξε, μην αντέχοντας το σοκ ότι θα έπρεπε να θανατωθούν τα 30 πρόβατά του λόγω ευλογιάς.

Σύμφωνα με το όσα μετέδωσε το OPEN, ο ηλικιωμένος άνδρας ενημερώθηκε από τις κτηνιατρικές Αρχές για την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς στο κοπάδι του, γεγονός που σήμαινε την άμεση εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλλου και την υποχρεωτική θανάτωση των ζώων. Η είδηση αποτέλεσε ένα ισχυρό ψυχολογικό πλήγμα για τον ηλικιωμένο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος έφερε υποκείμενο νόσημα ενώ η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Το περιστατικό προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Ο θάνατός του έρχεται να αναδείξει, με τον πιο σκληρό τρόπο, τις ψυχολογικές διαστάσεις που μπορούν να έχει για έναν κτηνοτρόφο η απώλεια του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς όχι μόνο ως επαγγελματικό πλήγμα, αλλά και ως χτύπημα σε ένα τρόπο ζωής.

Δείτε το βίντεο του OPEN:

