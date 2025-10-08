Συνεχίζεται η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Συνεχίζεται κανονικά η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για τις φθορές που προκάλεσε στα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα, η υπεράσπιση του Βασίλη Μπισμπίκη ζήτησε την παρουσία του αστυνομικού που είχε σηκώσει το τηλέφωνο κατά τη στιγμή του συμβάντος και παράλληλα υπέβαλε αίτημα αναβολής, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εξέταση της υπόθεσης.

Παρόλα αυτά, η εισαγγελέας δεν έκανε δεκτό το αίτημα της αναβολής και η δίκη συνεχίζεται κανονικά.

