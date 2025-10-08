Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βίαζε και βασάνιζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά

Η γυναίκα έζησε χρόνια κακοποίησης, βιασμών και εξευτελισμών - Ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο

Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βίαζε και βασάνιζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά
Το μικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή κάθειρξης 17 ετών σε έναν 40χρονο άνδρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για χρόνια σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση της συζύγου του. Οι πράξεις του εκτυλίσσονταν ακόμη και μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, μετατρέποντας την καθημερινότητα τους σε εφιάλτη.

Ο καταδικασθείς, αλβανικής καταγωγής, δεν εμφανίστηκε στη δίκη και δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ενώ πλέον θεωρείται φυγόποινος. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή, αποφασίζοντας η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Το μαρτύριο της γυναίκας και η καθυστερημένη δικαίωση

Η 30χρονη σύζυγος κατήγγειλε τον Μάρτιο του 2024, ύστερα από ακόμη έναν βίαιο ξυλοδαρμό, τα χρόνια κακοποίησης που υπέμενε. Όπως περιέγραψε στις αρχές, ο δράστης τη βίαζε επανειλημμένα, την εξευτέλιζε, ακόμη και ουρώντας πάνω της μετά τις πράξεις του. Η κατάσταση επιδεινωνόταν κάθε φορά που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, μετά τη σύλληψή του ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - ανάμεσά τους η απομάκρυνση από την οικογενειακή εστία και η απαγόρευση επικοινωνίας με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ωστόσο, δεν τήρησε ούτε αυτούς τους όρους, ενώ αρνήθηκε να παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

Οι δικαστές αποφάσισαν την άμεση εκτέλεση της ποινής και την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

