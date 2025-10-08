Κρήτη: Το ερωτικό παιχνίδι ασφυξίας έγινε επικίνδυνο – Για κακούργημα κατηγορείται 45χρονος

Κρήτη: Το ερωτικό παιχνίδι ασφυξίας έγινε επικίνδυνο – Για κακούργημα κατηγορείται 45χρονος
Μεταξύ ζωής και θανάτου φαίνεται πως κινούνταν η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού από το Ηράκλειο της Κρήτης καθώς σε πολλές περιπτώσεις η 55χρονη γυναίκα έφτανε στο σημείο να χάνει τις αισθήσεις της από την.. ασφυξία που της προκαλούσε ο σύντροφός της με τα χέρια του.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, επρόκειτο για μία ακραία κατάσταση που όμως αποτελούσε κοινή επιθυμία του ζευγαριού στο πλαίσιο της σεξουαλικής τους ζωής. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η 55χρονη είχε δείξει στον σύντροφο της πώς να κάνει ΚΑΡΠΑ ώστε σε περίπτωση που συμβεί κάτι κακό, να μπορέσει να την βοηθήσει.

Η κατάσταση αυτή φέρεται να επαναλαμβανόταν μέχρι και προσφάτως, ωστόσο η 55χρονη άρχισε να νιώθει φόβο και ανησυχία για τη ζωή της. Η γυναίκα φέρεται να εξέφρασε στον σύντροφό της την πρόθεση της να μην συνεχίσει το ερωτικό αυτό παιχνίδι με την ασφυξία. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 45χρονος δεν συμφώνησε και συνέχισε να την πιέζει.

Αστυνομικοί αναζήτησαν τον 45χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου και εν τέλει τον εντόπισαν την μεθεπόμενη της καταγγελίας να παρακολουθεί το σπίτι της 55χρονης οπότε και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορία για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων καθώς φέρεται να κατέγραφε με το κινητό κάποιες ευαίσθητες πτυχές της κοινής ερωτικής τους ζωής.

Ο 45χρονος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ φέρεται να προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς για το κίνητρο της καταγγελίας σε βάρος του. Να σημειωθεί ότι ο 45χρονος υπέβαλε μήνυση στην 55χρονη για ψευδή κατάθεση, συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη.

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Το ατύχημα έγινε από κακό χειρισμό δικό μου, είχα πιει μόνο μια τσικουδιά» - Ολόκληρη η απολογία του για το τροχαίο στη Φιλοθέη

