Ηράκλειο: Στάχτη ενοικιαζόμενα δωμάτια και ταβέρνα στον Λέντα – Οι κάτοικοι έσβησαν την πυρκαγιά

Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10), λίγο μετά τις 13:00, σε οικισμό δίπλα στον Λέντα του Δήμου Φαιστού, αφήνοντας πίσω της στάχτη και ερείπια.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη ταβέρνα, οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι φλόγες έφτασαν και σε γειτονικά χωράφια, καίγοντας ξερά χόρτα, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή, οι κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν, ρίχνοντας νερό και χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για να περιορίσουν τη φωτιά, πριν καν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εννέα οχήματα με 20 υπαλλήλους, και κατάφεραν να την σβήσουν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα προς το παρόν, τα οποία θα διερευνήσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έχει φτάσει στο σημείο.

