Τροχαίο στο Αλιβέρι: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με δύο τραυματίες
Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης (8/10) στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από άγνωστες συνθήκες. Από τη σφοδρή σύγκρουση υπάρχουν δύο τραυματίες, ενώ αυτή την ώρα άνδρες της ΠΥ επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό τους.
Στο σημείο του ατυχήματος βρίσκεται η Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
