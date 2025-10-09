Διακοπές νερού την Πέμπτη (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, EKTAKTH
ΑΙΓΑΛΕΩ
Λητής και Ορυζομύλων
- ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ
Λεωφ. Καραμανλή και Αγίου Ιωάννου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, EKTAKTH
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Π
Παναγούλη και Οικονόμου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, EKTAKTH
ΣΟΥΡΜΕΝΑ Α
Θράκης και Χρυσάνθου Τραπεζούντος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Φρύνης και Αγησιλάου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Μεσολογγίου και Πρωτόπαππα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, EKTAKTH
ΠΑΛΛΗΝΗ
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' και Μαρκόνι
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΑΜΑ, EKTAKTH
ΠΕΡΑΜΑ
Λεωφ. Ειρήνης και Καραολή & Δημητρίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
Θηβών και Αριστοτέλους
- ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΣΠΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ
ΣΠΑΤΑ
Λεωφ. Καραμανλή και Αγίου Ιωάννου
