Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ειρήνη με σφραγίδα του Τραμπ

Ελεύθερος Τύπος: Δίχως τέλος το ράλι τιμών στα ακίνητα

Η Καθημερινή: Η πίεση του Τραμπ έφερε την εκεχειρία στη Γάζα

Τα Νέα: Τα πλεονεκτήματα αλλά και οι κίνδυνοι

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

