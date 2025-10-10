Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ειρήνη με σφραγίδα του Τραμπ
Ελεύθερος Τύπος: Δίχως τέλος το ράλι τιμών στα ακίνητα
Η Καθημερινή: Η πίεση του Τραμπ έφερε την εκεχειρία στη Γάζα
Τα Νέα: Τα πλεονεκτήματα αλλά και οι κίνδυνοι
