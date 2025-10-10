Σε πλήρη εξέλιξη έργα στα πυρόπληκτα της Κορινθίας - σε χρόνο ρεκόρ έδρασε το ΥΠΕΝ

Γραμμή άμυνας απέναντι στον χειμώνα και τις επιπτώσεις της φωτιάς χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περιοχή της Κορινθίας, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 22ας Ιουλίου.

Τα πρώτα αντιπλημμυρικά - αντιδιαβρωτικά έργα στον Φενεό και την Καστανιά είναι ήδη πραγματικότητα, ενώ κι άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη και προχωρούν με αμείωτους ρυθμούς. Η ηγεσία του ΥΠΕΝ, με επικεφαλής τον κ. Σταύρο Παπασταύρου, έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου, προκειμένου να τηρηθούν τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, με έναρξη των έργων σε λιγότερο από δύο μήνες.

Η στοχευμένη παρέμβαση - ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται στο ποσό περίπου των 1,3 εκατ. ευρώ - έχει ορίζοντα τον Δεκέμβριο, και πάντως εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί τους τέσσερις έξι μήνες.

«Ο στόχος είναι διττός: να δράσουμε προληπτικά απέναντι σε τυχόν περαιτέρω καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και να δώσουμε στο ελατοδάσος, στη φύση, τη δυνατότητα να αναγεννηθεί», τονίζει πηγή του Υπουργείου. «Η σημασία των αντιδιαβρωτικών έργων, η αποτροπή διάβρωσης και απώλειας του εδάφους, είναι καθοριστική για τον μελλοντικό δασικό πλούτο στην Κορινθία».

Το ΥΠΕΝ έχει επιδείξει ισχυρά αντανακλαστικά στο ζήτημα της θωράκισης της περιοχής, με σειρά συσκέψεων - από τον Αύγουστο, ακόμη, τρεις εβδομάδες μετά την καταστροφή - στον θώκο της Μεσογείων, παρουσία του Υπουργού Σ. Παπασταύρου, του Υφυπουργού Ν. Ταγαρά, του Υπουργού Χρίστου Δήμα, υπηρεσιακών και αυτοδιοικητικών παραγόντων.

Στο συνολικό αυτό εθνικό εγχείρημα, κομβική είναι η συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει αναλάβει ρόλο Αναδόχου Αποκατάστασης 15.800 στρεμμάτων, υιοθετώντας την πληγείσα περιοχή από τις αρχές του φθινοπώρου.

Στην πράξη, εφαρμόζεται ακόμη μια φορά, μετά την Πάρνηθα και την Πεντέλη, το μοντέλο προσφοράς από ιδιώτες, πάντα υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών, με επικεφαλής τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο «σχήμα» βασίζεται σε νομοθετική παρέμβαση της σημερινής κυβέρνησης, το 2021, και επιτρέπει τη συνεργασία κράτους και ιδιωτών για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, με στόχο την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα έργα διεξάγονται στο πλαίσιο μελέτης που διεξήχθη σε χρόνο ρεκόρ από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου, και είναι τα δεύτερα στη σειρά στη χρονική ακολουθία των παρεμβάσεων σε καμένα δάση, αφού προηγουμένως απομακρύνθηκε η κατεστραμμένη παρόδια βλάστηση. Το εν λόγω έργα υλοποιούνται από ειδικευμένους δασεργάτες που αποτελούν μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη καταστήσει σαφή την προτεραιότητα που αποδίδει η αποκατάσταση μέσω ακριβώς αυτών των έργων στην περιβαλλοντική ατζέντα, κάνοντας λόγο για ανάγκη «επούλωσης πληγών», μέσα από μια προσπάθεια συλλογική και με ένωση δυνάμεων ανάμεσα σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.