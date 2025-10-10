Βόλος: Έστησαν καρτέρι έξω από σχολείο και επιτέθηκαν σε μαθητές μόλις σχόλασαν

«Καρτέρι» έξω από σχολείο στον Βόλο φαίνεται πως έστησαν εξωσχολικοί, οι οποίοι κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις κατά μαθητών την ώρα που αποχωρούσαν από το σχολείο.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, πρωταγωνιστές στο επεισόδιο ήταν πέντε νεαρά άτομα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι για τους οποίους έγινε το συμβάν, αν προηγήθηκε δηλαδή κάποια διένεξη μεταξύ των μαθητών και της ομάδας των πέντε ατόμων. Οι εξωσχολικοί τράπηκαν σε φυγή, αμέσως μόλις οι μαθητές τους προειδοποίησαν ότι θα καλέσουν την αστυνομία.

Το περιστατικό ερευνούν αστυνομικοί.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών -πάλι έξω από σχολείο- άγνωστος δράστης είχε βγάλει μαχαίρι εναντίον μαθητών που περίμεναν στη στάση του λεωφορείου, ζητώντας τους χρήματα.

Διαβάστε επίσης