Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικός

Την συμμετοχή τους στην 24ωρη πανελλαδική απεργίας την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου εργασιακού νομοσχεδίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία για τα δρομολόγια των τρένων συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας.

Σημειώενται ότι αναμένεται ακόμη η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Πώς θα κινηθούν Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικός;

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και Τραμ αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 9:00 – 17:00.

Τέλος σημειώνετια ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις και για τα λεωφορεία.

