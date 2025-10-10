Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικός
Τι ισχύει για τα λεωφορεία
Την συμμετοχή τους στην 24ωρη πανελλαδική απεργίας την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου εργασιακού νομοσχεδίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία για τα δρομολόγια των τρένων συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας.
Σημειώενται ότι αναμένεται ακόμη η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.
Πώς θα κινηθούν Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικός;
Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και Τραμ αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 9:00 – 17:00.
Τέλος σημειώνετια ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις και για τα λεωφορεία.