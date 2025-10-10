Η Κρητικοπούλα Μαρία Μπαριτάκη διακρίθηκε σε διεθνές συνέδριο στην Αθήνα
Η Μαρία Μπαριτάκη, φοιτήτρια Ιατρικής και αριστούχος Λογοθεραπείας, διακρίθηκε σε διεθνές συνέδριο (ESSD) στην Αθήνα
Μια νέα επιστήμονας με καταγωγή από τη Μεσαρά της Κρήτης, συγκεκριμένα από τον Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, κατάφερε να ξεχωρίσει σε ένα σημαντικό επιστημονικό γεγονός. Πρόκειται για τη Μαρία Μπαριτάκη, η οποία είναι αριστούχος απόφοιτη Λογοθεραπείας και ταυτόχρονα φοιτήτρια Ιατρικής.
