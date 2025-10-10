Η Κρητικοπούλα Μαρία Μπαριτάκη διακρίθηκε σε διεθνές συνέδριο στην Αθήνα

Μια νέα επιστήμονας με καταγωγή από τη Μεσαρά της Κρήτης, συγκεκριμένα από τον Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, κατάφερε να ξεχωρίσει σε ένα σημαντικό επιστημονικό γεγονός. Πρόκειται για τη Μαρία Μπαριτάκη, η οποία είναι αριστούχος απόφοιτη Λογοθεραπείας και ταυτόχρονα φοιτήτρια Ιατρικής.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας