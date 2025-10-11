Λιοσίων: Απενεργοποιημένη στρατιωτικού τύπου χειροβομβίδα εντοπίστηκε και περισυνελέγη από το ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (11/10) στην οδό Λιοσίων, στο κέντρο της Αθήνας, ύστερα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο διαπίστωσε ότι επρόκειτο για χειροβομβίδα στρατιωτικού τύπου, η οποία όμως ήταν μη λειτουργική και χρησιμοποιημένη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας εφαρμόστηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, έως ότου ολοκληρωθεί η περισυλλογή και η ασφαλής απομάκρυνση του αντικειμένου.