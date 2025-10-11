Πάτρα: Γονείς παράτησαν τον 17χρονο αυτιστικό γιο τους σε ίδρυμα

Ένα περιστατικό στην Πάτρα έχει προκαλέσει σοκ, καθώς γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό από κέντρο ημερήσιας φροντίδας, θέτοντας τον ανήλικο σε κίνδυνο.

Η αδιαφορία τους αποκαλύφθηκε όταν, μετά το τέλος του θεραπευτικού προγράμματος, οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν για την παραλαβή του παιδιού, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν να εμφανιστούν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Tempo24.News, ο 53χρονος πατέρας μετέφερε τον γιο του, ο οποίος είναι 17 ετών και έχει διαγνωστεί με αυτισμό, σε κέντρο ειδικής φροντίδας το απόγευμα της Παρασκευής, περίπου στις 18:00. Το κέντρο παρέχει προγράμματα θεραπείας και υποστήριξης σε άτομα με αυτισμό, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ωστόσο, όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και ήρθε η ώρα να παραλάβουν τον νεαρό, οι γονείς αρνήθηκαν να τον πάρουν από το κέντρο. Μάλιστα, φέρεται να μην έδειξαν καν ενδιαφέρον για την ασφάλεια του παιδιού, παρά το γεγονός ότι η διανυκτέρευση του στον χώρο θα μπορούσε να είναι προσωρινή λύση. Η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία στο προσωπικό, που αμέσως ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Τελικά, γύρω στις 22:00 το βράδυ, τη θέση των γονέων πήρε η γιαγιά του 17χρονου, η οποία ανέλαβε να τον μεταφέρει με ασφάλεια στο σπίτι του. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των γονέων, ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες του περιστατικού και να προστατευθεί το παιδί.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οργανώσεις που υποστηρίζουν άτομα με αυτισμό ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ευάλωτων αυτών ατόμων.