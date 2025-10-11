Ανοιχτό το φαράγγι της Σαμαριάς για τους επισκέπτες, αύριο, και από τις δύο εισόδους

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοίνωσε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι προσβάσιμο για τους επισκέπτες αύριο, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και από τις δύο εισόδους του.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ, που αναφέρει ότι για αύριο προβλέπονται βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 4 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6,5 mm και δεν ξεπερνούν τα εγκεκριμένα όρια για την λειτουργία του.

Όπως τονίζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, λόγω της πρόσφατης αστάθειας του καιρού, παρακαλούνται οι επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση, αύριο στις 6.30 το πρωί.