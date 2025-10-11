Βόλος: 16χρονος οδηγός εμβόλισε βαν και το έριξε στο ποτάμι

Από θαύμα σώθηκε το πρωί του Σαββάτου ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου εμβόλισε και έριξε στον χείμαρρο του Κραυσίδωνα, στον Βόλο, ένας 16χρονος

Το επαγγελματικό βανάκι κινούνταν στον δρόμο με κατεύθυνση τον περιφερειακό του Βόλου, όταν ο ανήλικος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε με όχημα που οδηγούσε πάνω του, με αποτέλεσμα να το ρίξει στην κοίτη του ποταμού.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο οδηγός του βαν, γνωστός επαγγελματίας της πόλης, τραυματίστηκε, ενώ ο νεαρός, αμέσως μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Λίγο αργότερα εγκατέλειψε το αυτοκίνητο, προσπαθώντας να διαφύγει πεζός.

Ωστόσο, η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον 16χρονο λίγη ώρα αργότερα. Το όχημα μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο, ενώ ερευνάται σε ποιον ανήκει και υπό ποιες συνθήκες περιήλθε στην κατοχή του ανήλικου.

Ο τραυματίας οδηγός του βαν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε ανάρτησή του, σύμφωνα με το magnesianews.gr, ο επιχειρηματίας, Θανάσης Ιωαννίδης, αναφέρει “Κύριε δήμαρχε Αχιλλέας Μπέος φτιάξτε τους δρόμους τώρα. (Δύο χρόνια μετά δεν έχει γίνει τίποτα σε δρόμο που περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μέρα). Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα σήμερα”, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος.