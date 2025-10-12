Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις σε αρκετούς κεντρικούς άξονες
Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο» και τις καθυστερήσεις να είναι σημαντικές τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.
Σύμφωνα με την τροχαία η κίνηση οφείλεται σε ακινητοποιημένο όχημα στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της οδού Αχαρνών.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται:
- Στην Αθηνών – Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος και είσοδος)
- Στην Αθηνών – Λαμίας από το ύψος της Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη (έξοδος) αλλά και αντίστροφα (είσοδος)
- Στη Λ. Κηφισού (άνοδος), όπου σημειώνονται καθυστερήσεις σε πολλά σημεία
- Στη Λ. Κηφισίας τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο
- Στη Βασ. Σοφίας και στις δύο κατευθύνσεις
- Και στη Βασ. Κωνσταντίνου, όπου καταγράφονται χαμηλές ταχύτητες.
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Σταδίου
- Βασ. Αμαλίας
- Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
