Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: Στο νοσοκομείο με γαστρορραγία ο δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης

Απών από τις σημερινές εκδηλώσεις του 12ου XTERRA Greece Open Water Swimming στην Α’ Πλαζ Βούλας ήταν ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, λόγω προγραμματισμένης νοσηλείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Η εισαγωγή του πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, καθώς αντιμετώπισε γαστρορραγία τις τελευταίες ημέρες και απαιτήθηκε αίμα και συμπληρωματική θεραπεία για την αποκατάστασή του.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ιδίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εισαγωγή στο νοσοκομείο έγινε βάσει ιατρικής σύστασης με στόχο τη μετάγγιση αίματος και την ενίσχυση της υγείας του μέσω σιδηροθεραπείας. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ναυτικού Νοσοκομείου για την άψογη φροντίδα και τον επαγγελματισμό τους, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι «του κάνουν κανονική μετατροπή σε GTi τελευταίας έκδοσης».

Η πορεία της υγείας του κ. Κωνσταντέλλου εξελίσσεται ομαλά, με τις αρμόδιες ιατρικές ομάδες να προβλέπουν γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή του στα καθήκοντά του ως Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Η απουσία του από το σημαντικό αθλητικό γεγονός της περιοχής, που προσελκύει αθλητές και κοινό, ήταν αισθητή, ωστόσο η υγεία του παραμένει προτεραιότητα.

Το12ο XTERRA Greece Open Water Swimming αποτελεί μια από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις της περιοχής, προωθώντας τη συμμετοχή στην κολύμβηση ανοικτής θάλασσας και τον αθλητικό τουρισμό. Η υποστήριξη της τοπικής διοίκησης είναι καθοριστική για την επιτυχία τέτοιων εκδηλώσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την πλήρη ανάρρωση του Δημάρχου.