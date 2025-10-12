Καβάλα: Κυνηγός σκοτώθηκε όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του - Είχε πάει να μαζέψει το θήραμα

Ένας 51χρονος άνδρας έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Καβάλας, κατά τη διάρκεια κυνηγιού στον δήμο Παγγαίου. Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική έκταση της δημοτικής κοινότητας Ορφανού, όπου μια ομάδα φίλων είχε ξεκινήσει το κυνήγι από νωρίς το πρωί.

Οι κυνηγοί κατάφεραν να χτυπήσουν το θήραμά τους, ένα αγριογούρουνο, όμως τη στιγμή που πήγαν να το μαζέψουν, το κυνηγετικό όπλο του 51χρονου εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όπλο δεν ήταν ασφαλισμένο, γεγονός που πιθανώς συνέβαλε στο δυστύχημα. Άμεσα κλήθηκαν οι αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τη διερεύνηση των αιτιών του θανάτου και την τεκμηρίωση των γεγονότων.

Η περιοχή συγκλονίστηκε από το δυσάρεστο αυτό περιστατικό, που αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους του κυνηγιού όταν δεν τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας.

Οι Αρχές καλούν τους κυνηγούς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας τόσο για τη δική τους προστασία όσο και για των υπολοίπων στο περιβάλλον του κυνηγιού.